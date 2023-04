Energia: Bernabé (Acciaierie d'Italia), 'emergenza non finita'

Energia: Bernabé (Acciaierie d'Italia), 'emergenza non finit...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – L'emergenza energetica "non è finita". Lo ha detto il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, intervenendo al forum di Confcommercio, sottolineando che quest'anno in Europa "abbiamo 120 miliardi in meno di gas russo, una carenza di approvvigionamento che nessuno avrebbe mai immaginato si potesse recuperare".

Grazie al fatto che "la temperatura nei mesi di novembre, dicembre e gennaio è stata molto più alta del normale" è stato possibile "risparmiare una bella quota di gas. In secondo luogo la reazione dell'industria ad alta densità di energia è stata molto forte. La diversificazione delle fonti onestamente ha giocato molto poco. Abbiamo avuto, e Putin non se lo aspettava, una situazione che negli ultimi sei mesi ci ha consentito di guardare al futuro con una maggiore tranquillità però l'emergenza non è affatto finita ed il processo è veramente complicato".