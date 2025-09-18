Energia, Beulcke: acquisti collettivi gas sono idea vincente

Roma, 18 set. (askanews) – “L’Italia sconta da sempre la mancanza di sovranità energetica. L’acquisto di gas dalla Russia ora è circa il 10% e ci troviamo ad avere costi non indifferenti, ad esempio sul Gnl. La quota di rinnovabili va aumentata ma bisogna anche andare verso gli acquisti collettivi di gas in Europa, come proposto da Draghi.

L’altro asse è il nucleare, su cui Paesi come la Cina già competono, con più di 40 centrali, avendo benefici sui costi finali”. Lo ha detto Alessandro Beulcke, Presidente del Festival dell’Energia, a Largo Chigi, format di Urania Tv, il quale ha proseguito: “Sul petrolio l’Italia non ha dati precisi di quanto ce ne sia sotto le coste. Sarebbe necessario almeno procedere con le esplorazioni a mare, che ricordo non vuol dire ancora perforare. Pensate poi che se il Tap raddoppiasse l’importazione di gas dall’Azerbaijan, è già pronto per farlo, e questo potrebbe abbassare il costo della bolletta, ma soprattutto significherebbe un passo in più sulla diversificazione e la sicurezza energetica. Ma appunto l’idea vincente sono gli acquisti collettivi. Di questo e molto altro parleremo a Lecce al Festival dell’Energia, che vuole essere sia Stati Generali che fonte di divulgazione. Una grande iniziativa che parla ai territori e ai cittadini, coinvolti nelle grandi scelte di politica energetica, e lo faremo riunendo al tavolo industria, istituzioni, scienza, associazioni e figure diplomatiche”.