Energia: Bonaccini, 'ok rigassificatori in 2 regioni a guida Pd, lo vogliamo dire?'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Io ho trovato nei discorsi di Meloni molta retorica e poche soluzioni concrete". Così Stefano Bonaccini alla Direzione Pd che sul tema del caro bollette osserva: "La Toscana di Giani ha già detto sì al rigassificatore, noi lo faremo tra poco.

In pochi giorni due rigassificatori e sono due regioni a guida Pd che si caricano sulle spalle un bisogno del Paese per non essere più dipendenti dal gas di Putin e per abbassare la bollette. Lo stiamo facendo noi. Diciamo qualcosa?".