Energia: Bonelli, 'da governo stop a tassa extraprofitti, è vittoria lobby'**

Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "La notizia di oggi, drammatica per gi italiani, è che il ministro Pichetto Fratin ha detto che non ci sarà più alcuna tassa sugli extraprofitti: è la vittoria su tutta la linea di tutte quelle società energetiche che hanno fatto e...

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – "La notizia di oggi, drammatica per gi italiani, è che il ministro Pichetto Fratin ha detto che non ci sarà più alcuna tassa sugli extraprofitti: è la vittoria su tutta la linea di tutte quelle società energetiche che hanno fatto e continuano a fare extraprofitti miliardari con le bollette triplicare per le famiglie e le piccole e medie imprese italiane". Così, intervistato dall'AdnKronos, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare dell'Alleanza Verdi-Sinistra.

"Ad agosto 2022 – ricorda Bonelli – il gas costava 315 euro Mwh, oggi costa 35 euro Mwh, un crollo vertiginoso, ma le bollette non sono diminuite e questo è inaccettabile. Con la tassa Draghi, le società energetiche dovevano pagare 11 miliardi entro il 30 novembre, su mia interrogazione Giorgetti ha detto che ne hanno pagati solo 2,7, mancano 8,2 miliardi. Con una seconda interrogazione ho chiesto a Giorgetti se avrebbero avviato la riscossione di questi soldi e mi è stato detto di no".

"Quindi lo Stato acconsente che 8,2 miliardi di euro di vera e propria evasione erariale non vengano pagati. E oggi il ministro Pichetto Fratin dice che non ci sarà più la tassa sugli extraprofitti: è la vittoria delle lobby energetiche di questo Paese che hanno fatto guadagni miliardari ai danni delle famiglie italiane. Questa è la destra sociale al contrario di Giorgia Meloni", conclude Bonelli.