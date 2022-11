Energia: Bonelli-Evi (Verdi-Sinistra), 'su trivelle Meloni Giano Bifronte'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni è Giano Bifronte, come Salvini. Fuori dal governo facevano entrambi le battaglie contro le trivelle perché dicevano che inquinavano i nostri Mari ed erano un favore alle lobby del petrolio". Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde e deputati dell’Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi e Angelo Bonelli.

"Ieri invece hanno approvato un emendamento al dl aiuti ter che dà il via libera alla devastazione dei nostri Mari, in aree ambientalmente preziose come il Golfo di Napoli e di Salerno – di fronte ad Amalfi e Positano -, alle Isole Egadi – di fronte a gioielli ambientali come Marettimo e Favignana -, alle Isole Tremiti – dichiarate Patrimonio dell'Unesco -, nel Golfo di Taranto".

"In più – proseguono Evi e Bonelli -, con una politica mistificatoria, questo Governo sta facendo credere agli italiani che i nostri Mari siano ricchi di gas.

Una grande bugia, smentita dai dati del MISE che indicano chiaramente che i giacimenti di gas sfruttabili dei nostri Mari non superano i 37 miliardi di metri cubi. Che mi equivalgono a meno di 6 mesi del nostro fabbisogno annuale. Nel frattempo questo governo di mistificatori consente che l'Italia esporti in grandi quantità gas all'estero: nei primi nove mesi del 2022 quasi 3 miliardi di metri cubi, facendo realizzare profitti miliardari a società di brokeraggio e energetiche.

L'esportazione di questo gas a fine anno sarà equivalente alla portata del rigassificatore di Piombino." Affermano ancora i deputati – "È chiaro che questo Governo si accinge a far saltare gli obiettivi climatici, guarda al passato, alla preistoria. Ma nel frattempo tiene bloccati 180 gigawatt di autorizzazioni di energia rinnovabile, grazie ai quali l'Italia potrebbe andare verso l'autonomia energetica, pagare un prezzo più basso l'energia e dare un contributo alla crisi climatica.

Questo è killeraggio del clima e ci domandiamo con quale faccia la Giano Bifronte Meloni si presenterà alla Cop27 sul clima che inizierà nei prossimi giorni", concludono Bonelli e Evi.