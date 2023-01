Energia: Bonelli, 'governo schierato con chi fa extraprofitti'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - “Chiediamo di difendere l'interesse pubblico: in questo momento il prezzo del gas diminuisce ma le bollette aumentano, un fatto indecente. Indecente come gli extraprofitti, gli oltre 50 miliardi di euro che le società energetiche hanno incassato, mentre l...

(Adnkronos) – “Chiediamo di difendere l'interesse pubblico: in questo momento il prezzo del gas diminuisce ma le bollette aumentano, un fatto indecente. Indecente come gli extraprofitti, gli oltre 50 miliardi di euro che le società energetiche hanno incassato, mentre la povertà, nel nostro Paese, aumenta. Ecco questo governo avrebbe dovuto schierarsi dalla parte delle famiglie e delle imprese, invece si è schierato dalla parte di chi ha realizzato questi guadagni stratosferici”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, in un punto stampa fuori Montecitorio.