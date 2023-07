Energia: Bonelli, 'Pniec fallimentare, Pichetto Fratin pasdaran del gas'**

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – "Il Pniec non raggiunge gli obiettivi climatici. Il ministro Pichetto Fratin oggi ha detto l'opposto di quello che ha detto pochi giorni fa all'Ecoforum di Legambiente quando ha dichiarato che al 2030 il rapporto rinnovabili-gas, che oggi è un terzo per le rinnovabili e 2/3 per il gas, si sarebbe capovolto. Oggi invece ha detto altro, perché quando va a Ecoforum prova a fare l'ambientalista, da Confindustria oggi ha fatto il pasdaran del gas dicendo che riempirà l'Italia di rigassificatori. Il Pniec trasforma l'Italia in un hub del gas, utilizza le tecnologie dell'Eni su cattura e stoccaggio della CO2, non raggiunge gli obiettivi delle rinnovabili: è un piano nazionale francamente fallimentare e anche preoccupante". Così, intervistato dall'AdnKronos, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare dell'Alleanza Verdi-Sinistra.