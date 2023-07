Energia: Borghese (Maie), 'misure concrete che servono ad approvvigionamento energetico'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Un decreto legge corposo che affronta essenzialmente tre filoni di interventi: misure sulla sanità in favore delle Regioni a statuto ordinario, le disposizioni di attuazione del Pnrr per assicurare in particolare la parità dei sessi nelle gare pubblich...

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Un decreto legge corposo che affronta essenzialmente tre filoni di interventi: misure sulla sanità in favore delle Regioni a statuto ordinario, le disposizioni di attuazione del Pnrr per assicurare in particolare la parità dei sessi nelle gare pubbliche e favorire l’edilizia universitaria e le misure per il settore energetico. Le norme sul terzo filone mirano a salvaguardare l’interesse nazionale attraverso la realizzazione di nuovi rigassificatori. Si implementa la politica di diversificazione dell’approvvigionamento delle diverse fonti energetiche. Una politica che ha già dato ottimi frutti consentendo all’Italia di non dover dipendere più dal gas russo. Cosa che avverrà tra pochi mesi. Sono inoltre condivisibili le norme che semplificano la realizzazione di nuovi impianti sulla falsariga di quanto è avvenuto già con il rigassificatore di Piombino entrato in funzione e che contribuisce in modo importante alle necessità del Paese. Insomma, un provvedimento concreto che serve al Paese e al suo sviluppo e per tali ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo che rappresento alla fiducia". Lo ha detto il senatore Mario Alejandro Borghese del gruppo Civici d’Italia, Noi Moderati, MAIE, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo a Palazzo Madama sul dl Rigassificatori.