Energia: Borghi (Lega), 'chiederemo proroga mercato tutelato, anziani e famiglie in difficoltà'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "A fine anno scadrà la possibilità di rimanere nel mercato tutelato per milioni di italiani: 9,5 milioni per la luce e 6,5 milioni per il gas. Parliamo di numerosi anziani, che spesso vivono solo della pensione, e famiglie. Assurdo abbandonare queste persone alla giungla del mercato libero senza nessuna possibilità di capire quali siano le offerte convenienti e quali invece si riveleranno un grave aumento della bolletta. Capisco che a molti la concorrenza senza limiti piaccia, ma in momenti come questi non si può scherzare con le bollette a carico di milioni di cittadini in difficoltà". Così in una nota il senatore della Lega Claudio Borghi.

"Chi vuole passare al mercato libero ha avuto e avrà tutti i modi per farlo ma evidentemente chi non l'ha ancora fatto desidera essere tutelato dallo Stato ed è nostro dovere continuare a sostenere chi ne ha bisogno. Proporrò pertanto nel primo provvedimento utile una proroga al mercato tutelato, che eviterà anche il prevedibile caos a inizio 2024", conclude Borghi.