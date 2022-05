Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Per sciogliere il nodo della cessione di credito per il superbonus edilizio, con molte banche che rifiutano le pratiche, gli istituti di credito potranno "cedere a non retail", ovvero soggetti qualificati. E' quanto prevede l'ultima bozza del dl aiuti atteso oggi in Cdm per un nuovo passaggio.