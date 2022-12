Energia, Braga: sguardo emergenza ma anche a crisi clima

Trevi (Pg), 2 dic. (askanews) - "Come sempre le Giornate di Trevi ci offrono l'opportunità di ragionare in modo integrato con tante voci e tanti interlocutori su questi temi. Prima di tutto c'è il tema della sicurezza energetica con cui ci siamo dovuti misurare in maniera forzata in questi ultim...

Trevi (Pg), 2 dic. (askanews) – “Come sempre le Giornate di Trevi ci offrono l’opportunità di ragionare in modo integrato con tante voci e tanti interlocutori su questi temi. Prima di tutto c’è il tema della sicurezza energetica con cui ci siamo dovuti misurare in maniera forzata in questi ultimi anni, che è assolutamente connesso con la transizione ecologica. Lavorare per uscire il prima possibile dalla nostra dipendenza dalle fonti fossili, raggiungere un’autonomia energetica che tenga conto dello sviluppo potenziale delle energie rinnovabili, dell’idrogeno e dell’efficienza energetica nel nostro paese sono degli obiettivi fondamentali.

“In un quadro dettato da grande instabilità in cui le scelte che facciamo oggi segneranno anche il futuro del nostro paese. Su tutti questi temi serve avere uno sguardo rivolto all’emergenza ma anche ai grandi obiettivi climatici che ci ha consegnato ad esempio i risultati di una COP 27 faccia di poche luci e di molte ombre”.

Così l’On. Chiara Braga, responsabile per la transizione ecologica del Partito Democratico, in occasione della VI Edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia circolare in svolgimento a Trevi promosse da Wec Italia e Globe Italia.