Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Cara @GiorgiaMeloni come sai bene non solo te li abbiamo mandati (anche al tuo staff) i documenti ma abbiamo fatto riunioni tecniche con il Mef. Se hai bisogno di altro siamo qui. Decoupling e tetto nazionale al prezzo vanno fatti subito". Lo scrive su Twitter C...