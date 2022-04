Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Enrico Letta, vuoi lo stop immediato e totale al gas russo ma non vuoi il gas egiziano perché l’Egitto viola i diritti umani. Però non vuoi neanche il carbone per sostituire temporaneamente il gas russo, perché inquina.

Hai una soluzione o facciamo solo retorica?". Così Carlo Calenda su twitter.