Roma, 7 set (Adnkronos) – "I risparmi cuberanno 2-3 mln di metri cubi, non sono sufficienti perchè siamo in insicurezza energetica, perchè abbiamo scelto di non fare le cose. Serve un intervento di almeno 10 miliardi di euro per aziende e famiglie, 'è prioritario altrimenti chi arriverà dopo governerà con le macerie".

Lo ha detto Carlo Calenda da Piombino parlando delle strategie del governo contro il caro energia.