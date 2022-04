Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Se Putin chiudesse i rubinetti del gas? Avremmo riserve fino alla fine di ottobre, nel frattempo riapriremmo le centrali al carbone, ma sarebbe una cosa complicata, che ci porterebbe immediatamente in recessione". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Rainews 24.

"Pagare in rubli? Sono in totale disaccordo, serve piuttosto un piano per diventare indipendenti nel giro di sei mesi".