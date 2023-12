Energia: Calenda, 'trovare soluzione per tutela clienti'

Energia: Calenda, 'trovare soluzione per tutela clienti'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Negli altri Paesi, quando c’è stata la liberalizzazione, le società hanno tenuto basso il costo dell’energia perché hanno provato a vendere tanti prodotti ancillari. Questo in Italia determinerà uno stalking telefonico che comp...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Negli altri Paesi, quando c’è stata la liberalizzazione, le società hanno tenuto basso il costo dell’energia perché hanno provato a vendere tanti prodotti ancillari. Questo in Italia determinerà uno stalking telefonico che compenserà quello che perdiamo oggi". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, ospite di RadioRadio.

"Il punto che rimane fondamentale è come risolvere la questione senza che il cliente diventi parte di un contratto che non conosce perché aggiudicato. Questo avrebbe effetti su clienti meno evoluti e sarà molto difficile da gestire, perché si troveranno qualcuno che gli dirà ‘ma lo sa che da oggi è mio cliente?’. Questo è il punto, e in qualche modo bisogna trovare una soluzione".