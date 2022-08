Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "E' una politica impazzita. Io dico vogliamo metterci tutti insieme a dire che serve questo rigassificatore e Piombino?". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. "Al momento il Pd non ha preso posizione su rigassificatore di Piombino" e quanto a Fdi e le parole di Ignazio La Russa a favore del rigassificatore "la posizione di Fdi non è tanto ferma perche il loro sindaco a Piombino dice sì a rigassificatore ma non nella sua città".