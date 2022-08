Energia: Calenda vs Letta, 'sei contro gas? e come andiamo a pedali?'**

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "Enrico Letta ma come fai, nel momento di massimo bisogno di gas, anche per essere indipendenti da Putin, a fare un manifesto come questo. La politica energetica non si può ridurre a questi slogan privi di senso.

Sei contro il gas? E come andiamo a pedali? #ItaliaSulSerio". Così Carlo Calenda su twitter commentando un manifesto elettorale del Pd in cui si legge: 'Combustibili fossili/Energie rinnovabili. Scegli'.

"Ma nessuno del Pd riesce a frenare questa deriva populista?", aggiunge Calenda 'taggando' Carlo Cottarelli, Stefano Bonaccini e Giorgio Gori.