Roma, 1 set. (Adnkronos) – "Intanto capire di quante risorse si può disporre grazie alla tassa sugli extraprofitti. Quanto allo scostamento, siamo di fronte a un'emergenza enorme e sono stati davvero dei geni quelli che hanno fatto cadere Draghi in questa situazione, per me lo scostamento non è un tabù.

Ma serve un patto di serietà tra i partiti". Così Mara Carfagna a Metropolis su Repubblica.it.