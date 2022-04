Energia: Casini, 'se non vogliamo subire ricatto perenne su gas vanno fatti sacrifici'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo salvaguardare la nostra indipendenza e autonomia politica. Per essere liberi non si può essere sotto perenne ricatto. Ridurre la dipendenza energetica dalla Russia è una strada senza ritorno che costerà a noi non meno che a loro.

Non si cambiano i destinatari di forniture di gas dal mattino alla sera: anche loro avranno problemi immensi a ricollocare il loro gas". Così Pier Ferdinando Casini in un'intervista al Corriere della Sera.

"Se non vogliamo subire un ricatto crescente e continuo, dobbiamo essere pronti a sacrifici", sottolinea Casini che sostiene quindi la linea della fermezza. Mentre di fronte a distinguo tra le forze politiche osserva: "Mi riferisco a tutti quelli che, forse difficilmente ricandidabili in futuro e molto disinvolti nei loro rapporti di diplomazia con potenze straniere, si muovono in modo da cagionare problemi al Paese, magari pensando alle proprie prospettive personali.

Di Petrocelli non parlo: è ovvio che la posizione è come minimo imbarazzanti"..