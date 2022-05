Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, non ancora iniziato a Palazzo Chigi, è stato convocato per le ore 18. All'odg, oltre all'atteso decreto aiuti e pacchetto energia, anche il dl per la sicurezza, in chiavi anti-Covid, delle elezioni amministrative e i referendum, all'esame del Cdm la scorsa settimana ma rinviato per l'assenza della responsabile dell'Interno, Luciana Lamorgese.