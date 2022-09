Energia: Cdm, in dl aiuti ter anche colonnine ricariche auto elettriche per Pnrr

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Tra le norme di attuazione del Pnrr contenute nel decreto aiuti ter "sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel 'Programma nazionale per la gestione dei rifiuti', prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti.

E' altresì istituito l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi". E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi diramato dopo il Cdm.

Con il decreto sono anche "perfezionate le procedure per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e sono definite le responsabilità attuative del progetto che prevede la realizzazione a Taranto di investimenti siderurgici legati all'idrogeno".