Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Il Decreto Aiuti è bloccato in Senato e il suo arrivo in aula è stato spostato di una settimana. Questo perché non esiste un accordo sugli emendamenti e in Aula non sarà possibile mettere la fiducia. La caduta del Governo non consente di convertire i decreti con facilità.

Non erano quindi vere le tesi semplicistiche e ottimistiche. Le cittadine e i cittadini il 25 settembre non si dimentichino di chi ha la responsabilità di tutto questo". Così Stefano Ceccanti del Pd.