New York, 20 set. (Adnkronos) – "Il contratto sul gas a prezzi calmierati arriverà dopo le elezioni, già la settimana prossima spero". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine dei lavori del Youth4Climate a New York, risponde ai cronisti circa il decreto ministeriale sul gas a prezzi calmierati per le imprese gasivore.