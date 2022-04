Algeri, 11 apr. (Adnkronos) – (dell'inviata Ileana Sciarra) – Le misure per snellire l’iter delle rinnovabili non saranno in Cdm mercoledì. Lo precisa il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, lasciando l’ambasciata italiana ad Algeri. Le misure in questione verranno affrontate più avanti.