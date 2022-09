Roma, 16 set. (Adnkronos) – Su Lukoil di Priolo "siamo in contatto costante con il Mise, è questione molto importante di filiera" perciò "la cosa migliore sarebbe un'acquisizione internazionale, non russa ovviamente. Ci sono delle cose che adesso stiamo seguendo. Di nazionalizzazione, però, non se n'è parlato".

Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine della conferenza stampa con il premier Mario Draghi.