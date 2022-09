Roma, 7 set. (Adnkronos) – ''Una buona pratica scritta nel manuale dell'Enea è portare ad ebollizione l'acqua e poi abbassare il fuoco. Invece in totale sincerità non lo so come viene la pasta cotta ad acqua calda e fuoco spento. Proverò perchè sono molto curioso''.

Il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, scherza sulla pratica di smorzare il gas quando bolle l'acqua della pasta, in un'intervista a Radio Capital.