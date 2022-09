Energia: Cingolani, 'piano risparmi non è draconiano ma sostenibile'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – ''Se la collettività si comporta in maniera sobria nei consumi energetici a livello volontario si risparmia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla Russia ogni anno. Abbiamo fatto un piano per abitazioni private che non è draconiano, ma sostenibile.

Stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare un piano per i consumi industriali''. Lo sottolinea il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un'intervista a Radio Capital.