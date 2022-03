Energia: Conte, 'crisi ampia e di sistema, dobbiamo reagire anticipando la sostenibilità

Roma, 9 mar (Adnkronos) – "Sfibrati e sfiduciati dopo due anni di pandemia ci troviamo ad affrontare una crisi energetica che sconquassa il nostro sistema economico e sociale italiano, europeo e internazionale". Lo ha detto Giuseppe Conte presentando la mozione del M5s su 'Un nuovo patto per gli europei'.

"Ci sono dati strutturali che ci fanno capire che l'orizzonte critico temporale è molto più ampio. La domanda di gas crescerà, le tensioni internazionali non finiranno domani con i conflitti in corso -ha spiegato il leader del M5s-. Siamo di fronte ad avversità di sistema, la nostra capacita è quella di trasformare le avversità in opportunità, dipende da noi. Se abbiamo lungimiranza e coraggio, dobbiamo reagire in modo unitario con una visione programmatica per anticipare gli obiettivi di sostenibilità.

Non abbiamo altra strada".