Energia: Conte, 'nuovo governo non pensi a caselle da riempire ma ad aiuti'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Aumentano le difficoltà per le famiglie e per le aziende e si preannunciano rincari anche del 60% e oltre. La Germania mette sul piatto 200 miliardi di investimento per salvare aziende e famiglie. L'abbiamo sempre detto: ora e più che mai la missione del nuovo esecutivo è ottenere un piano europeo, una strategia comune di interventi che ci mettano in salvaguardia, come il Recovery durante la pandemia.

". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti.

"Il nuovo esecutivo non si è ancora insediato, mi sembrano concentrati a litigare sulle caselle di governo, in realtà farebbero bene a concentrarsi per elaborare un piano di misure importanti sull'energia. Noi sottoporremo presto un piano di misure per salvare aziende e famiglie", conclude.