Roma, 9 mar (Adnkronos) – Un razionamento dell'energia? "Non credo ci arriveremo, entriamo in una fase critica e dobbiamo lavorare per avere fornitori alternativi rispetto al gas russo e investire subito e massicciamente in fonti rinnovabili". Lo ha detto Giuseppe Conte parlando delle misure per fronteggiare le crisi energetica.