Energia: Crippa (M5S), 'aumentare tassa extraprofitti per sostegno famiglie e imprese'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Il governo ha fatto un errore iniziale, prevedendo di tassare soltanto le imprese del settore delle rinnovabili. Ora, finalmente, con la nuova norma la tassazione riguarda gli extraprofitti di tutte le imprese del settore energetico, che hanno fatto profitti stellari.

Il problema è l'importo: se si stimano extraprofitti per 44 miliardi di euro in soli sei mesi, credo che si possa imporre una tassazione più alta del 10% attuale, anche perché questo contributo di solidarietà va alle fasce più deboli della popolazione e alle imprese più in difficoltà, quelle buttate praticamente fuori dal mercato a causa del caro energia". Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, intervistato oggi da Fanpage.