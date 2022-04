Energia: Della Vedova, 'no a ricatto Putin, gas non sarà pagato in rubli'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Il gas russo non sarà pagato in rubli: Putin ci ha provato, ma è stato respinto con perdite”. Lo ha detto a Diario di Guerra su Rete4, il segretario di Più Europa e Sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

“L’Italia è tra i Paesi che si stanno organizzando per fare a meno del gas russo. Stiamo trovando altre fonti di approvvigionamento e dobbiamo accelerare i progetti per le energie rinnovabili che possono essere messi in cantiere immediatamente e che sono in attesa di autorizzazione: questa è una proposta che fa +Europa per dire no al ricatto di Putin”, ha concluso Della Vedova.