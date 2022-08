Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Oggi la Germania apre al tetto al prezzo del gas non in Italia non c'è unità a partire da Salvini che è partito da 'prima gli italiani' ed ora è 'prima gli interessi di Putin" perchè il tetto sarebbe "la massi a sanzione per Putin".

Così Luigi Di Maio a Rtl 102.5. "Salvini e il centrodestra non sono d'accordo con il tetto al prezzi del gas, una misura a livello europeo che è anche una sanzione a Putin".