Energia: Di Maio, 'governo deve intervenire subito, dl per neutralizzare parte aumenti'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Il governo deve fare subito un intervento per neutralizzare almeno parte degli aumenti di luglio e agosto. Stiamo andando verso un autunno che, per via del ricatto di Putin e del tetto massimo al prezzo del gas che l'Europa non ha ancora approvato, porterà ulteriori aumenti".

Lo dice il ministro degli Affari esteri, leader di Impegno Civico, ospite de La Stampa.

A chi gli chiede se il governo possa intestarsi un nuovo decreto, "il governo deve fare un dl", chiarisce Di Maio.