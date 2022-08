Energia, Di Maio: governo interverrà in maniera incisiva

Milano, 26 ago. (askanews) – Dal governo arriverà “un massiccio intervento sulle bollette” per mitigare le conseguenze del prezzo del gas. Riguardo il razionamento dell’energia evocato dal Matteo Salvini, “speriamo di scongiurarlo sia come governo che come forza politica, ma Salvini doveva pensarci prima”, ha detto Luigi Di Maio, duarnte la presentazione della campagna elettorale di Impegno Civico, aggiungendo che “il governo farà tutto il possibile e interverrà in maniera incisiva” e “speriamo di scongiurare rischio di razionamenti”.