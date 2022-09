Roma, 8 set. (Adnkronos) – "In attesa del tetto al prezzo del gas" in Ue, "dobbiamo fare un dl in grado di intervenire da qui a dicembre e pagare l'80% delle bollette a imprese e famiglie che rischiano la povertà energetica.

Un intervento che vale 13 miliardi". Così il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, nella puntata di Porta a Porta che verrà trasmessa questa sera.