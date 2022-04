Energia, D’Incà: presto nuovo decreto per abbattere costo accise

Roma, 28 apr. (askanews) – “Noi abbiamo chiesto più volte come Movimento 5 Stelle un recovery fund sull’energia. Come governo stiamo dando aiuti importanti alle nostre comunità, sia alle aziende che ai nostri concittadini, mettendo a disposizione oltre 20 miliardi. Arriverà un nuovo decreto con ulteriori risorse che potranno sicuramente abbattere il costo delle accise in questo momento per benzina e gasolio, ma è chiaro che dobbiamo rafforzare le fonti esterne energetiche”.

Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, intervenendo alll’Innovation Cybersecurity Summit a Palazzo Ferrajoli a Roma promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

“Per questo ben vengano gli accordi internazionali con Algeria, Mozambico, Angola e Congo – ha aggiunto D’Incà – per rafforzare le nostre forniture per il gas”.