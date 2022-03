Energia: Draghi, 'acquisteremo 2 rigassificatori, riusciremo ad assorbire nostra quota da Usa'

Bruxelles, 25 mar. (Adnkronos) – "Gli Stati Uniti hanno promesso di aiutare l'Europa, le sanzioni colpiscono molto più l'Europa che gli Stati Uniti, dunque" Biden "ha dato disponibilità ad aiutare l'Europa". I 15 mld di metri cubi di gas liquido degli States "vedremo come verranno distribuiti, ma in proporzione che non creeranno disaccordo.

L'importante è vedere se noi disponiamo dei rigassificatori. Ne abbiamo 3: uno molto grande, due piccoli, il ministro Cingolani ha dato disposizioni alla Snam di acquistarne altri due, navi galeggianti, non su terreno. Noi contiamo di essere in grado di assorbire la nostra quota". Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa da Bruxelles.