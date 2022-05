Energia: Draghi, 'bonus erogato da datori lavoro, poi recuperano a primo pagamento imposta'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Come verrà erogato il pagamento del bonus per i redditi più bassi una tantum, contenuta nel dl approvato oggi dal Cdm? "Sui pensionati non c'è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile.

Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile". Lo chiarisce il premier Mario Draghi in conferenza stampa.