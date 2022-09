Roma, 16 set (Adnkronos) – "Dal sistema bancario c'è disponibilità a lavorare insieme per il Paese, sono pronti a dar prestiti al tasso dei Btp senza commissioni aggiuntive a imprenditori e imprese che si presentano per il pagamento della bolletta, e anche in generale per il capitale circolante.

Prestiti garantiti dallo Stato ma gratuiti, a differenza che in passato". Lo ha detto Mario Draghi.