Energia: Draghi, 'diversificazione su fornitori e verso le rinnovabili, accelerare investimenti'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Il governo si è mosso subito su vari piani prima di tutto la diversificazione. Per quanto riguarda i fornitori, una diversificazione alla Russia. E poi diversificazione verso le rinnovabili. In questo senso" è fondamentale "aumentare la velocità degli investimenti in questo settore, il governo ha già approvato misure per semplificare" in particolare il sistema delle "autorizzazioni, su cui abbiamo fortemente accelerato".

Così il premier Mario Draghi alla stampa estera.