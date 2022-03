Energia: Draghi, 'fondo Ue per rispondere a emergenza, ne discuteremo a Consiglio Ue'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Utilizzare i fondi del Pnrr "per sovvenire ad un'emergenza energetica non sarebbe appropriato. Creare un fondo per rispondere all'emergenza energetica si pone, ne discuteremo al prossimo Consiglio europeo, si tratta di ripetere quella straordinaria esperienza che è stata il Next generation.

È una cosa che va assolutamente fatta, ma non è una cosa da farsi in poco tempo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.