Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "La Russia non ha esitato a usare il gas come arma geopolitica contro l'Ucraina e i suoi alleati europei. Si parla molto di sovranità, ma dipendere, come è accaduto in passato, per quasi metà delle proprie forniture di gas da un Paese che non ha mai smesso di inseguire il suo passato imperiale è l’esatto contrario della sovranità.

Non deve accadere mai più". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Meeting di Rimini.