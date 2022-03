Roma, 9 mar (Adnkronos) – "Massima attenzione alla sicurezza energetica e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento". Lo ha detto Mario Draghi al Question time.

"Siamo al lavoro per ridurre la dipendenza dal gas russo in tempi rapidi, che non è ovvio ma è necessario farlo", ha aggiunto il premier.