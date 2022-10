Energia, Draghi: pacchetto accoglie tutte le proposte dell’Italia

Bruxelles, 21 ott. (askanews) – “Le decisioni di questa notte, come ho avuto modo di dire ieri notte tornando a casa verso le tre, mi hanno reso soddisfatto: ci è voluto tempo ed energia, ma mostrano che l’Ue è unita, pronta a intervenire, con misure efficaci, per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese. Il pacchetto approvato accoglie tutte le proposte dell’Italia: un corridoio per il prezzo del gas, il disaccoppiamento, la necessità di avere strumenti comuni per affrontare e mitigare l’effetto del rincaro dei prezzi dell’energia”: lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa, la sua ultima da premier, a Bruxelles al termine del Consiglio europeo.