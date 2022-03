Energia: Draghi, 'paesi mediterraneo hub importantissimo di gas oggi e idrogeno domani'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "A seguito di questa crisi, i paesi del Mediterraneo dell'Europa stanno realizzando che possono essere un hub importantissimo di gas oggi, ma soprattuto di idrogeno domani, si possono destinare risorse per collegamenti tra la sponda Sud del Mediterraneo verso l'Europa del Nord".

Lo ha detto il premier Mario Draghi, nell'incontro con la stampa estera.

"Gli investimenti in infrastrutture da fare sono molto importanti e sono tra i paesi del Sud e tra paesi del Sud e quelli del Nord – ha spiegato -. C'è l'ipotesi di un gasdotto Italia-Spagna, ne abbiamo accennato con Sanchez, l'altra ipotesi e il gasdotto Eastmed, per ora la Commissione ha allo studio la fattibilità di questo secondo gasdotto".

Ma per il premier non si può contare su questo per superare lo scoglio dell'attuale crisi del gas "perché sono investimenti che prendono anni".