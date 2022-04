Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "No, non sono ancora riuscito a convincerlo di mettere un tetto al prezzo del gas. Ma Rutte ha fatto un passo fondamentale, mi ha detto che non c'è alcuna prevenzione di principio e che è pronto ad esaminare tutte le questioni a favore e avere una discussione aperta, che è sicuramente più di quanto abbia fatto finora".

Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo il bilaterale con il premier olandese".