Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "C'è una necessità, bisogna affrontarla e prendere provvedimenti, che devono essere adeguati. Non è importante il modo in cui ci si arriva, l'importante è che siano adeguati, poi come ci si arriva è un altro discorso. Domani non è previsto uno scostamento di bilancio" per coprire le misure 'taglia prezzi' che arriverranno in Cdm.

Lo puntualizza il premier Mario Draghi in conferenza stampa.