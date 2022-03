Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Perchè non è ovvio fissare un tetto al prezzo del gas? Il ragionamento che si fa con la commissione europea è dire che la Russia non può vendere il gas a nessun altro cliente oltre all'Europa per cui c'è lo spazio per fissare un tetto al prezzo del gas.

Ma c'è chi dice, siamo sicuri? E se la risposta fosse niente gas? Bisogna superare i timori verso la Russia". Così il premier Mario Draghi alla stampa estera.